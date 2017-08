Neznosen smrad in živalski odpadki presenetili jamarje

8.8.2017

Foto: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki - Člani kluba jamarjev Kostanjevica na Krki so konec julija pri treningu plezanja vrvne tehnike in rutinskem pregledu v »Breznu pri bosanski bajti« naleteli na neprijeten, zaskrbljujoč prizor.

Kot je sporočil tajnik kluba Brane Čuk, so 26. julija odkrili, da je vhodni del brezna (približno 30 m) zelo onesnažen z živalskimi odpadki. "Po grobem pregledu gre za večje število klavnih odpadkov, predvsem divjih prašičev. V breznu je neznosen smrad po razkrajajočem mesu. Odpadki so večinoma v vrečah od umetnih gnojil. Nekaj vreč niti nismo pregledali zaradi neznosnega smradu. Našli smo tudi več lobanj in kož, nekaj odpadkov je še precej svežih, tako smo nedvomno ugotovili, da gre za divje prašiče," so zapisali v uradnem sporočilu, ki so ga naslovili tudi na župana Ladka Petretiča in kostanjeviški občinski svet.

Kot so poudarili kostanjeviški jamarji, je takšno početje nedopustno, saj "se brezno nahaja v neposredni bližini podzemnega vodotoka Studene in zaradi tega posledično naše pitne vode."

O neprijetnem odkritju so člani kluba obvestili tudi Dolenjski ekološki zavod Novo mesto, Jamarsko zvezo Slovenije in Kostak Krško. Apelirajo na vse pristojne, da storijo vse, da se v prihodnje prepreči takšno početje in da se stanje v tem breznu sanira. Lovsko družino Kostanjevica na Krkipa pozivajo, da ugotovi izvor oziroma krivce za takšno početje.

S. G.