Hidravlične izboljšave na preko 5,5 km vodovodnega omrežja

8.8.2017 | 13:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Šentjernej - V regijskem projektu Hidravličnih izboljšav (HI) bo šentjernejska občina prišla do izboljšanja stanja na skupaj preko 5,5 kilometra vodovodnega omrežja.

V okviru projekta delavci CGP d.d. in Malkom d.o.o. gradijo nov vodovod na relaciji Hrastje – Dolenje Mokro Polje, ki je bil zelo dotrajan. Vgrajujejo litoželezne cevi premera 150 milimetrov in sicer od vodohrana Hrastje skozi naselje Zapuže do Pristave in naprej do Dolenjega Mokrega Polja in Kremena, skupaj v dolžini 4.365 metrov. Projekt obsega tudi vgradnjo litoželeznih cevi premera 100 milimetrov na Gorenjem Mokrem Polju v dolžini 695 metrov in na Dolenjem Mokrem Polju v dolžini 464 metrov.

Kot je povedal Janez Hrovat iz oddelka za komunalno in cestno infrastrukturo v občinski upravi, je investicija še v teku, do sedaj pa so zgradili vodovod od Hrastja do Dolenjega Mokrega Polja in vodovod Gorenje Mokro Polje.

Obnova v Dolenjem Mokrem Polju se bo začela v naslednjem mesecu. V projektu HI je bila prvotno načrtovana širitev vodovodnega sistema do industrijske cone Kremen v Dolenjem Mokrem Polju, ker pa je jasno, da ne bo zaživela, je ta krak nesmiselno graditi in so ga izvzeli. Občina se je potrudila in ga nadomestila z novim, in sicer bo odcep do Kremena zaradi neaktualne cone prestavljen na relacijo Prapreče – Pristavica. Gradili ga bodo v drugi polovici letošnjega leta oz. v prvi polovici leta 2018. Občina Šentjernej sofinancira tudi gradnjo vodarne Jezero ter povezovalni vodovod od vodarne proti Občini Šentjernej.

Zaradi hidravličnih izboljšav bodo vodne izgube vsekakor manjše, sicer pa so že zdaj kar nizke - v prvem tromesečju letošnjega leta so bile 24-odstotne, kar je pod povprečjem regije.

Vrednost investicije za Občino Šentjernej znaša milijon 196 tisoč evrov, občina pa od tega iz proračuna financira 15 odstotkov.

Vodovod imajo vsa naselja v občini in velik del občine ga bo imel s hidravličnimi izboljšavami obnovljenega. Se pa bo po besedah Hrovata v daljni prihodnosti potrebno lotiti še severozahodnega dela občine (Polhovica - Prapreče, Pristavica – Gorenja Gomila, Žerjavin in še nekaterih manjših vodovodov) ter osrednjega dela (Roje, Drama, Mihovica). Ti vodovodi so bili grajeni konec 70-ih let prejšnjega stoletja. Večje okvare se sicer še ne pojavljajo, se jim pa »življenjska doba« počasi izteka.

Sicer je šentjernejska občina bogata z vodnimi viri - ima tri: najizdatnejši je vodni vir Kamnišček, sledi vodni vir Cerov Log in površinsko vodno zajetje Javorovica - in je v dobrih vodnih razmerah lahko samooskrbna. Trenutno, ko vlada suša, je vode premalo, med drugim tudi zaradi premajhnih kapacitet vodohranov, zato se del občine trenutno napaja iz vira Jezero. V prihodnosti bo potrebno nadomestiti vodni vir Markovo zajetje, ki je površinski vir v Gorjancih nad Javorovico in napaja jugovzhodni del občine ter delno občino Kostanjevica.

L. Markelj