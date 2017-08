Po marčevskem streljanju Amadej obtožen poskusa uboja

8.8.2017 | 12:55

Amadej Kovačič je v priporu od 20. marca.

Novo mesto - V romskem naselju Žabjak je marca letos pod streli iz pištole obležala Saša Šarkezi, o čemer smo pisali tudi na našem portalu. Zahvaljujoč hitri zdravniški pomoči je 21-letnica preživela. Primer je zdaj prišel na novomeško okrožno sodišče. Na zatožno klop je danes sedel 26-letni Amadej Kovačič, ki je obtožen poskusa uboja.

Na predobravnalnem naroku v sodni dvorani sploh ni bilo govora o tem, kaj tožilstvo očita Kovačiču in kakšno kazen predlaga višji državni tožilec Bojan Avbar. Vsa razprava se je vrtela zgolj okoli tega, ali bodo narok izpeljali ali preložili.

Bojan Avbar

»Predlagam, da se narok preloži za en teden ali 10 dni, ker smo od tožilstva šele pred predobravnalnim narokom dobili predlog, kakšna kazenska sankcija naj se obtoženemu izreče v primeru priznanja krivde. Poleg tega smo danes dobili še poročilo o bioloških sledeh na tulcu, ki so ga zavarovali na kraju dogodka,« je rekel Kovačičev zagovornik Aleksander Sitar.

Višji državni tožilec je temu nasprotoval. »Bistvo predobravnalnega naroka je v tem, da se obdolženec izjasni o krivdi, na naroku za izrek kazenske sankcije pa se določi kazen. Danes gre le za to, da obdolženi reče: »Priznam« ali »Ne priznam«. Mislim, da nima smisla prelagati naroka,« je bil odločen Avbar.

Sodnik Boštjan Kovič se je na koncu odločil, da narok preloži na 24. avgust. »Če obstajajo možnosti, da bodo pogajanja uspešna, se mi zdi narok smiselno preložiti. Ne vidim razloga, da obrambi tega ne bi omogočil,« je dejal.

Aleksander Sitar

Kovačič kaj dosti ni govoril, povedal je samo, da ne ve, kako gre tak postopek, saj še nikoli ni bil obsojen (to seveda ne drži, saj je bil samo zaradi tatvin obsojen trikrat). Na koncu je dodal, da se še ni uspel pogovoriti s svojim odvetnikom.

Iz vsega, kar se je dogajalo na sodišču, je mogoče sklepati, da obtoženi resno razmišlja o tem, da bi poskus umora priznal, ključni faktor pa je kazen. Neuradno smo izvedeli, da naj bi Avbar Kovačiču in njegovemu odvetniku povedal, da bo v primeru priznanja krivde predlagal sedem let zapora, kar pa se jima očitno zdi preveč. Preden so zapustili sodno dvorano je tožilec še glasno izrekel namero, da tožilstvo kljub preložitvi naroka ne bo popuščalo pri kazni.

Tekst in foto: J. Ambrožič