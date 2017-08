Na meji zasegli ukradeni BMW X5; Hrvat zapeljal na bankino

Foto: PMP Obrežje

Včeraj nekaj po 17. uri je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje (na izstop iz Slovenije) pripeljal voznik osebnega avtomobila BMW X5. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila francoskih registrskih oznak. Ugotovili so nepravilnosti pri identifikacijskih številkah avtomobila in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da gre za ukraden avtomobil. BMW X5 so 33-letnemu državljanu Francije zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 19-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih, v Brežicah in Novem mestu so kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Zapeljal na bankino

S PU Ljubljana pa so sporočili, se je včeraj nekaj pred 9. uro na avtocesti iz smeri Grosupljega proti Višnji Gori pripetila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik, državljan Hrvaške, z osebnim vozilom Mercedes Benz vozil po levem prometnem pasu iz smeri Grosupljega proti Višnji Gori. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je zapeljal levo na travnato bankino. Vozilo je pri tem trčilo v travnati usek in se večkrat bočno prevrnilo, nato pa se je odbilo nazaj na vozišče in tam obstalo na kolesih. Voznika so zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe. V času ogleda kraja nesreče in odpravljanja nesreče je bil oviran promet, ki je potekal samo po enem pasu, nastali so zastoji.

