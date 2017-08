Kozole prejel novo mednarodno priznanje

8.8.2017 | 17:20

V filmu Meje si kolona beguncev in migrantov v spremstvu vojakov in policistov utira svojo pot od schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško proti sprejemnemu centru v Brežicah.

Damjan Kozole (Foto: Tamino Petelinšek)

Brežice, Herceg Novi - V črnogorskem mestu Herceg Novi je režiser in scenarist Damjan Kozole, sicer Brežičan, za dokumentarni kratki film Meje prejel novo priznanje.

Po uspehu v Trstu, kjer je prejšnji mesec - kot smo poročali tudi na našem portalu - na Mednarodnem festivalu kratkega filma Maremetraggio osvojil glavno nagrado, je zdaj prejel posebno priznanje tudi na nedavnem 31. filmskem festivalu v Herceg Novem.

Žirija je filmu podelila posebno priznanje z obrazložitvijo: »Zaradi drugačnega pogleda na fenomen begunske krize, ki se izogiba eksplicitnosti in pretirani dramatizaciji, ter ob tem izdela enostavno, prepričljivo, nevsiljivo filmsko stališče, ki občinstvu dopušča, da o njem razmišlja, medtem ko doživlja delček fizične bolečine, ki so jo ti ljudje preživeli.«

Film je svojo premiero doživel na lanskoletnem mednarodnem festivalu dokumentarnega filma DOKUDOC v Mariboru, kjer je tudi zmagal. V programu Kino Orjen so obiskovalci lahko videli tudi Kozoletov večkrat nagrajeni film Nočno življenje.

Črnogorski filmski festival, kot poroča STA, zaznamujejo tri tekmovalne kategorije: celovečerni igrani film, dokumentarni film in sekcija študentskih filmov iz regionalnih filmskih šol. Četrti segment predstavlja revija filmov, ki so bili nagrajeni na največjih evropskih filmski festivalih. Festival je potekal od 1. do 7. avgusta, na festivalu pa je v tekmovalnem programu celovečernih filmov sodeloval še film makedonsko-slovensko-belgijske koprodukcije Dan brez imena, makedonske režiserke Teone Mitevske.

S. G.