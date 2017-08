V trčenju brez ranjenih

9.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 7.25 se je na cesti Novo mesto-Metlika v naselju Črmošnjice pri Stopičah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi tovorno vozilo in tovorno vozilo za prevoz betona. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztekanje goriva in motornih tekočin, razrezali pomožno šasijo tovornega vozila, pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozil, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Padel kolesar

Ob 11.13 je na Trgu vstaje v Brežicah padel kolesar in se lažje poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Oljni madež na Krki

Ob 18.25 so na gladini reke Krki ob Šmarješki cesti v Novem mestu opazili oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so madež velikosti okoli 100 kvadratnih metrov razmastili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.30 ure ter od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Šentjanž med 7:30 in 10:30 uro, na območju TP Kamenško in Kamenica med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Glino Gaj, Cerovec, Srednik Cerovec, Brunk in Gorelce med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Loče in Rigonce med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.