Z odličjem se je na lingvistični olimpijadi okitila tudi Dolenjka

9.8.2017 | 08:35

Foto: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Ivančna Gorica, Ljubljana - Prejšnji teden je v Dublinu na Irskem potekala 15. mednarodna lingvistična olimpijada. Med 180 tekmovalci iz 29 držav je bila za naše predstavnike to ena najbolj uspešnih lingvističnih olimpijad, saj so poleg posamičnih odličij osvojili tudi ekipno bronasto kolajno, so sporočili z Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

K bronastemu ekipnemu uspehu je pripomogla tudi Maja Bošnjaković s Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Na ekipnem tekmovanju so tekmovalci morali prevesti neznano besedilo iz neznanega jezika.

Sicer pa je srebrno posamično odličje osvojila Anja Zdovc z Gimnazije Bežigrad, bronasto pa Aleksej Jurca in Ana Meta Dolinar, prav tako dijaka Gimnazije Bežigrad. Dolinarjeva pa je osvojila tudi posebno priznanje za najboljšo rešitev.

S. G.