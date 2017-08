Letošnji Jazzinty z rekordno udeležbo

9.8.2017 | 09:20

Novo mesto - Glasbena delavnica in festival Jazzinty, ki že 17 let poteka v Novem mestu, predstavlja največji mednarodni festival v JV regiji in osrednje neformalno izobraževalno središče na področju jazz glasbe v Sloveniji. Letos je na delavnico vpisanih rekordnih 80 udeležencev, ki prihajajo iz 10ih držav, so sporočili z Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Novo mesto.

Jazzinty se bo odvijal med 14. in 19. avgustom. Na delavnici bo poučevalo 12 mednarodnih mentorjev, priznanih glasbenikov in pedagogov, od katerih je kar 5 slovenskih glasbenikov. Letošnji mentorski tim sestavljajo prodorni glasbeniki mlajše generacije, med katerimi prvič gostujeta tudi mednarodna "zvezdnika" Linda Oh in Mike Moreno.

Delavnico že tradicionalno spremlja tudi jazz festival, ki v popoldanskih in večernih urah napolni staro mestno jedro ter prinaša metropolitansko vzdušje in ustvarjalno energijo. Program festivala je sestavljen iz predstavitve novih slovenskih jazzovskih projektov, različnih koncertov mentorjev delavnice, nagrade Jazzon, zaključnega koncerta udeležencev delavnice in spremljevalnega programa. Pomemben del festivala je tudi sklop popoldanskih in večernih jam sessionov, v katerih nastopajo predvsem udeleženci delavnice, pa tudi mentorji in ostali glasbeni gostje, ki improvizacijsko muziciranje pogosto razvijejo v nepredvidljive, energične glasbene izlete v neznano.

Jazzinty danes predstavlja predvsem edinstveno glasbeno izobraževanje in izkušnjo, ki mlade glasbenike motivira in oblikuje v resne ambasadorje slovenske jazz scene. Obenem v lokalno okolje prinaša kulturno opismenjevanje, ustvarja nočitve in kulturni turizem, prinaša mladost, življenje, veselje do ustvarjanja, oživlja mestni utrip ter vsaj za teden dni postavlja Novo mesto v središče slovenskega festivalskega dogajanja, so v izjavi za javnost še zapisali prireditelji.

S. G.