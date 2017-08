Priprave na gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov v sklepni fazi

9.8.2017 | 10:15

Foto: arhiv DL

Krško - Na Vrbini pri Krškem končujejo pripravljalna dela za gradnjo skladišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je z njimi začela marca, končana pa bodo še ta mesec, kot je bilo tudi dogovorjeno. Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili prihodnje leto, gradnjo naj bi zaključili v treh letih, poskusno pa naj bi odlagališče začelo obratovati leta 2021.

Z ARAO so za STA sporočili, da po geodetskih meritvah in drugih potrebnih postopkih za preverjanje ustreznosti vgrajenega materiala nadaljujejo gradnjo predobremenilnega nasipa, ki bo podlaga za plato, na katerem bodo stali nadzemni objekti odlagališča. Končna nadmorska višina odlagališčnega platoja bo enaka višini platoja, na katerem stoji krška nuklearka.

Predobremenilni nasip, ki je pri zaščiti jedrskih objektov običajen varovalni ukrep in ga morajo pred gradnjo odlagališča še utrditi, naj bi to zaščitil tudi v primeru največjih možnih poplav.

Urejanje dokumentov in pridobivanje dovoljenj v teku

Projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje so že izdelali in je v reviziji. V izdelavi sta še referenčna dokumentacija in varnostno poročilo. Pripravljeno je poročilo o vplivih na okolje, agencija pa je maja oddala vlogo za okoljevarstveno soglasje. Potekajo tudi dejavnosti za certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje odpadkov.

Po podatkih ARAO naj bi celotna naložba brez hrvaške soudeležbe stala približno 160 milijonov evrov. Z odlaganjem hrvaškega dela odpadkov iz krške nuklearke bi se naložba podražila za 20 milijonov evrov, slovenski stroški pa bi se v primeru hrvaškega sodelovanja znižali na slabih 100 milijonov evrov.

S. G.