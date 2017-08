Voda iz zajetja Jama je zdravstveno ustrezna, poostren nadzor zaradi najdbe odpadkov

9.8.2017 | 11:30

Foto: M.L., arhiv DL

Vodno zajetje Jama (Foto: Kostak Krško)

Krško, Kostanjevica na Krki - Člani Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki so zgroženi nad najdbo živalskih odpadkov v "Breznu pri bosanski bajti", o čemer smo že poročali. Danes pa so nas iz družbe Kostak Krško obvestili, da so včeraj takoj po prejetem obvestilu o najdenih odpadkih odvzeli vzorec pitne vode na zajetju Jama.

Vzorec je pokazal, da je voda zdravstveno ustrezna in ne ogroža zdravja uporabnikov. O najdbi v breznu so obvestili tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enoto Novo mesto in naročili še dodatno vzorčenje, ki bo izvedeno danes. Kot so še izpostavili, bodo tudi v prihodnje izvajali poostren nadzor vodnega vira Jama.

Pomembno je odkriti krivca za odpadke

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je bilo na skupnem sestanku s predstavniki kostanjeviške občine, Klubom jamarjev Kostanjevica na Krki in tamkajšnjo Lovsko družino dogovorjeno, da občina Kostanjevica na Krki takoj poda prijavo pristojnim inšpekcijskim službam in o zadevi obvesti lastnika zemljišča ter policijo. "Najpomembneje je, da se odkrije povzročitelja, da v prihodnje ne bo prihajalo do podobnih dogodkov. Za izvedbo sanacije bo potrebno sodelovanje vseh pristojnih: policije, jamarjev, inšpekcijskih služb, po potrebi tudi družbe Kostak," so izpostavili.

Padavine bi lahko predstavljale nevarnost onesnaženja vode

Brezno s temi odpadki leži približno 4 km zračne linije od vodnega vira Jama, tako da nima neposredne povezave z zajetjem, ni pa možno izključiti, da obstajajo posredne povezave, preko katerih bi v primeru dalj časa trajajočih obilnejših padavin lahko prišlo do vpliva na kakovost pitne vode. Kot so še zapisali v sporočilu, bodo v primeru neustreznih vzorcev na tem viru, ki bi kazali na onesnaženje vode,takoj ukrepali in omejili uporabo vode iz tega vira.

Oskrba s pitno vodo prebivalcev Kostanjevice na Krki se sicer lahko izvede tudi iz drugih vodnih virov oziroma preko povezave z vodovodnim sistemom občine Krško, ki je ravno tako v upravljanju družbe Kostak.

S. G.