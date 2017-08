Čez naselje z audijem drvel kar 106 km/h!

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Novomeški policisti so v ponedeljek zvečer opravljali meritve hitrosti na območju Novega mesta. Na regionalni cesti, kjer je s prometnim znakom hitrost omejena na 50 km/h, so ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4 avant, ki je vozil 106 km/h. Kršitelju so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 28-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju za več kot 30 do 50 km/h, kaznuje z globo 1000 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi devet kazenskih točk. Voznik, ki ima v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola, se za prekršek kaznuje z globo najmanj 1200 evrov, izreče se mu 18 kazenskih točk.

Vijugal po avtocesti in ogrožal druge

Včeraj popoldne je občan policiste opozoril na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti v smeri proti Obrežju vijugal po vozišču in z objestno in nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 59-letnika iz Brežic, ki so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,42 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Tatvina in vlom

Med 7. 8. in 8. 8. je v naselju Drska v Novem mestu nekdo iz odprtega gospodarskega objekta odtujil motokultiravor in lastnika oškodoval za 1500 evrov. V kraju Čadraže na območju Šentjerneja pa je neznanec skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Koliko, pa PU Novo mesto ne poroča.

