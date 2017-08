FOTO: Na travniku z zeliščarico Jožico Bajc Pivec

9.8.2017 | 13:15

Lisec - Naši travniki so polni zdravilnih rastlin in tisti, ki jih poznajo, marsikatero tegobo pozdravijo brez zdravil. Sprehod čez nepokošen travnik na Liscu z zeliščarico Jožico Bajc Pivec iz Šmartnega pri Litiji je prava ekskurzija.

Jožica Bajc Pivec z zeliščarske domačije Pivec z Vrat pri Šmartnem ob Litiji organizira enodnevne zeliščarske delavnice skozi vse leto. Ima vzorčen zeliščni vrt, na katerem je okoli 100 rastlin. Zeliščarske delavnice ima tudi na gradu Bogenšperk.

Na terenu smo bili z ducatom članov in simpatizerjev Društva vinogradnikov Lisec Dobrnič. Ni bilo treba dolgo hoditi, ko je vodička začela trgati rastline in razlagati, za kaj vse se uporabljajo. Ob tem smo izvedeli, da je zelišča treba nabirati najmanj dva dni po dežju, dopoldne, ko so rastline suhe. Primerne so zgolj zdrave in nepoškodovane in zelo pomembno je, da jih nikoli ne umivamo. Upoštevati velja koledar Marije Thun, saj le tako lahko računamo na najboljšo kakovost.

"Trpotec je naravni antibiotik, deluje protivnetno. Iz njega lahko pripravljamo čajne mešanice, tinkture, sirupe, lahko ga tudi zmečkamo in položimo na rano. Poznamo tri vrste trpotcev: ozkolistne, širokolistne in medium,« tako je zbranim govorila Bajc Pivčeva sredi Lisca, ko so našli trpotec. Razlage v tem stilu so si sledile kot namazane.

Izvedeli smo, kako koristna je trta, osat in še nekatere druge rastline.

Podrobneje o tem, kako lahko uporabljamo nekatera zelišča in kako so se člani Društva vinogradnikov Lisec Dobrnič lotili naravnega vinogradništva, pa v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: J. Ambrožič

Galerija