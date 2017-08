Na Raki bodo porušili staro mrliško vežico in zgradili novo

9.8.2017 | 14:20

Krško, Raka - V okviru današnje osrednje slovesnosti ob prazniku KS Raka, ki bo potekala v atriju gradu Raka, bodo župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj in predsednik uprave podjetja Kostak Miljenko Muha podpisali pogodbo za gradnjo nove mrliške vežice na Raki, ki se bo začela konec poletja.

Gre za skupno naložbo občine Krško in Krajevne skupnosti Raka, so sporočili z občine Krško. Slednja bo iz občinskega proračuna namenila 295.000 evrov, krajevna skupnost pa 90.000 evrov. Staro mrliško vežico bodo porušili, ob izgradnji novega objekta pa bodo uredili tudi dostope ter sanirali obstoječi pokopališki zid. Po načrtih bo projekt izgradnje nove mrliške vežice zaključen do aprila prihodnje leto.

S. G.