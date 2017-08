Vonj, ki diši po tistem človeku

9.8.2017 | 19:50

Brežice - Enota reševalnih psov Kinološkega društva Brežice je pred kratkim v okolici Brežic in v Brežicah organizirala Mantrailing kamp Krka 2017. Gre za prvo tovrstno srečanje v Sloveniji.

Mantrailing je način iskanja pogrešanih oseb – pes išče točno določenega človeka, tako da predhodno povoha predmet iskane osebe, sledi vonju in jo najde, je pojasnil Matjaž Zanut, inštruktor iz Kinološkega društva Brežice. Z inštruktorico Majo Golob je vodil tabor, Alenka Sunčič Zanut in Andraž Škoberne sta pomagala pri organizaciji.

Omenjeni tabor je privabil okrog trideset udeležencev, med katerimi so bili vodniki s psi iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije ter trije opazovalci iz Turčije.

V Evropi je samo pet sodnikov za mantrailing, od teh imata samo dva, Maja in Matjaž, listino Mednarodne kinološke organizacije FCI. »Ta disciplina se pri nas šele uveljavlja. Je pa zelo pomembna za iskanje,« je povedal Zanut. Do prvega izpita morata vodnik in pes veliko vaditi, dve do tri leta. »Vodnik mora naučiti sebe in psa. Medsebojno morata sodelovati. Med njima je vrvica, in če je vodnik negotov, se to prenaša na psa. Psi so namreč zelo dovzetni za te stvari,« je pojasnil Zanut.

Temeljita vadba se velikokrat izkaže za nepogrešljivo. V Sloveniji namreč organizirajo na leto štirideset do petdeset iskalnih akcij. Največkrat iščejo starejše ljudi z demenco, ki odtavajo od doma, so pa tudi primeri, ko ljudje izginejo. »Velikokrat pogrešanega človeka najdemo živega in se vse konča srečno. Dostikrat pa je tudi drugače,« je pojasnil Matjaž.

S slovenskimi razmerami tiste v svoji državi nemara primerjajo že omenjeni udeleženci iz Turčije. Brežiško-turško sodelovanje je že preraslo v medčloveška prijateljstva. »Sodelovanje s Turčijo je rezultat seminarja, ki smo ga imeli v Turčiji. Tam smo jim predstavili disciplino mantrailing. Nad njo so zelo navdušeni, v Turčiji pa imajo tudi velike potrebe po tovrstnem iskanju. Občasno se srečujemo in skupaj vadimo,« je pojasnil Matjaž Zanut.

V Kinološkem društvu Brežice mantrailing razvijajo kot eno od dejavnosti enote reševalnih psov. V društvu sicer organizirajo še splošno vzgojo psov, prevzgojo in drugo.

Članek je bil objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista, 3. avgusta 2017.

Martin Luzar