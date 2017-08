Pokvarjen tovornjak onemogočil promet

9.8.2017 | 16:40

Novo mesto - Okoli 15. ure je na cesti Novo mesto - Uršna Sela, pri Stranski vasi, prišlo do okvare tovornega vozila, zaradi česar je hitro prišlo do zastoja. Kot je sporočila naša bralka, je bilo z avtom nemogoče priti iz smeri Novega mesta do Birčne vasi in naprej do Uršnih Sel, tako da so se morali vsi, ki so (tudi zaradi zaprtja ceste Novo mesto - Metlika zaradi prenove cestišča na prelazu Vahta) želeli v Belo krajino, morali obrniti in pot nadaljevati v smeri Dolenjskih Toplic in Podturna.

S Policijske uprave Novo mesto pa so ob 16.33 sporočili, da je cesta Stranska vas - Ruperč vrh do nadaljnega zaprta zaradi ovire na cesti. Obvoz je urejen iz Uršnih sel preko Pogancev.

S. G.