Opekel se je z vrelim oljem

10.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 13.59 uri je na Trdinovi cesti v Šmarju-Sap, občina Grosuplje, pri kuhanju na štedilniku zagorelo olje in zajelo kuhinjske elemente. Pri gašenju se je občan opekel z vrelim oljem. Pred prihodom gasilcev je ogenj ugasnil. Gasilci PGD Šmarje-sap in PGD Grosuplje so s termo kamero pregledali prostore in električno napeljavo, odstranili plinsko jeklenko ter do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovanega občana.

Dve prometni nesreči

Včeraj ob 13.51 uri se je v naselju Veliki Gaber v občini Trebnje zgodila prometna nesreča, v kateri sta se zaleteli dve osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali pri usmerjanju prometa in en avto potegnili nazaj na cestišče.

Ob 12.20 se je na cesti med Št. Jurijem in naseljem Velike Lipljene v občini Grosuplje voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho. V nesreči sta bili lažje poškodovani dve osebi. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulatorja vozil. O dogodku je bila obveščena policija in pristojna reševalna služba.

Vrata odpirali gasilci

Ob 15.35 so posredovali gasilci PGE Krško v Rostoharjevi ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli etažna vrata v stanovanju.

Vodo v ribnik

Ob 18.15 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki v slinovški ribnik prepeljali deset kubičnih metrov vode.

Uničena zabojnika

Ob 0.11 je v Starem Gradu, občina Krško, gorelo v dveh zabojnikih za smeti. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zabojnika uničil, pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6.30 do 7.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE TREBNJE;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE in TP ZG. VODICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vidova pot med 6.40 in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Kamenško izvod Pelko desno med 8. in 14. uro.

M. K.