Še bolj povezali južni in vzhodni del občine

10.8.2017 | 08:20

Ob odprtju na novo asfaltirane ceste sta trak prerezala predstavnik domačinov Albin Samida in topliški župan Jože Muhič.

Domačini poudarjajo, da je to pomembna pridobitev.

Župan se je po prerezu traku tudi prvi popeljal po novi cesti.

Verdun - Občina Dolenjske Toplice je letos v sklopu investicijskega vzdrževanja javnih poti na novo asfaltirala 400 m dolg odsek ceste Mali Rigelj-Verdun-Hrib. Investicijo, vredno okoli 24 tisoč evrov, so včeraj tudi uradno odprli in predali namenu. Trak sta slovesno prerezala predstavnik tamkajšnjih občanov Albin Samida in topliški župan Jože Muhič.

Župan je dejal, da so s tem še bolj povezali južni in vzhodni del občine ter obenem skrajšali tudi pot. »Doslej so pač morali, če je nekdo potoval iz Občic v Dobindol, peljati skozi Dolenjske Toplice. S tem je dodatno obremenil sam center in vožnja je bila kar 9 kilometrov daljša, kot je sedaj. V mojem mandatu smo vedno imeli v mislih, da ta dva kraja povežemo med sabo,« je dodal Muhič.

Za tam živeče občane je to precejšnja pridobitev. » Mi smo bili včasih zelo odrezani od svet. Nam zdaj to veliko pomeni, saj je bila cesta pred tem skoraj neprehodna,« je povedal Samida.

Župan ponosen na dobro sodelovanje z domačini

Da bi cesto čim prej uredili, so pri sami gradnji pomagali tudi občani. Župan je ob tem še izpostavil, da niso imeli nobenih težav pri pridobivanju potrebnih soglasij, domačini so celo pomagali pri iskanju pravih lastnikov. »To je en čudovit primer dobrega sodelovanja med občinsko upravo, občinskim svetom in samimi občani. Iskreno in močno si želim, da bi na tako sodelovanje naleteli tudi v Dolenjskih Toplicah pri obvoznici oziroma pri razbremenilni cesti jedra Dolenjskih Toplic,« upa župan.

Po občini je sicer še kar nekaj lokalnih cest, ki bi jih bilo potrebno asfaltirati. Veliko več je želja, kot je možnosti, pravi Muhič in dodaja, da je ena takšnih cesta v Drenju. »Poskušali smo že dobiti nekatera soglasja lastnikov, kajti cesta gre po privatnih zemljiščih, vendar smo pri nekaterih naleteli na odpor, zato smo enostavno vse sile usmerili tja, kjer smo bili uspešni tako s služnostmi kot s sodelovanjem občanov.«

Besedilo in fotografije: R. N.

