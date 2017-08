Domen Valič dodobra napolnil metliško grajsko dvorišče

10.8.2017 | 09:00

Metlika - Včeraj zvečer je bila na metliškem grajskem dvorišču že deseta prireditev v okviru mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad. V monokomediji Zapornik št. 3.2.3. je nastopil Domen Valič, dobitnik nagrade Igralec leta 2016, in nasmejal številno občinstvo.

Do konca letošnjega metliškega kulturnega poletja bodo le še tri prireditve. Že jutri bodo ob 21. uri v plesni predstavi Kaos 7 nastopile plesalke metliškega Plesnega društva Krokar. V sredo, 23. avgusta, bo ob 20. uri pod vaško lipo pri Treh farah v Rosalnicah tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine Tako se je pelo in igralo nekoč. Letošnje kulturno poletje pa bodo v Metliki zaključili v petek, 25. avgusta, ob 20. uri člani Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika s prireditvijo, ki so ji dali naslov Zov Žumberka.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

