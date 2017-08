Ostal brez orodja, goriva, bakrenih žlebov in cevi

10.8.2017 | 09:45

Šentjernejski policisti so včeraj popoldne med kontrolo prometa v kraju Hudenje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 27-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti pa so nekaj pred 16. uro v Hrastju pri Cerkljah ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Golfa so zasegli in o kršitvah voznika seznanili sodišče.

V kraju Vrbovce na območju Šentjerneja je med 8. 8. in 9. 8. neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in odtujil visokotlačni čistilec, tračne brusilnike, akumulator in posodo z gorivom. Storilec je s strehe objekta odtujil tudi bakrene žlebove in cevi. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov.

S. G.

