V brežiški bolnišnici uspešni pri skrajševanju vrst

10.8.2017 | 10:35

Splošna bolnišnica Brežice (Foto: M.L., arhiv DL)

Brežice, Novo mesto - V okviru programa za skrajševanje čakalnih dob je bilo za letos predvidenih več kot 9200 dodatnih posegov, izvajalci zdravstvenih storitev pa so v prvem polletju uspeli izvesti nekaj več kot 2700 posegov, kar je manj kot 30 odstotkov. Najbolj uspešni pri tem so bili koncesionarji in Splošna bolnišnica Brežice.

Kot je razvidno iz poročila Ministrstva za zdravje in podatkov, ki jih je v tabeli zbrala STA, je bila brežiška bolnišnica po številu posegov, predvidenih v dodatnem programu in realizaciji glede na izbrane zdravstvene storitve, kar 80 odstotno uspešna - od načrtovanih 116 posegih, predvidenih v dodatnem programu, so jih izvedli 94. Splošna bolnišnica Novo mesto, ki je načrtovala 869 dodatnih posegov, jih je realizirala 164, kar znaša 18,87 odstotka.

Izvajalci, ki so v prvem polletju izvedli največ dodatnega programa, so poleg brežiške bolnišnice še Kirurški center Toš (114 odstotkov), Kirurški sanatorij Rožna dolina (109 odstotkov), Avelana (100 odstotkov), Kirurgija Bitenc (71 odstotkov) ter Iatros (54 odstotkov).

Ker ministrstvo za zdravje predvideva, da nekateri zavodi zaradi omejitev s prostorom, kadrom in opremo ne bodo mogli v celoti izpolniti programa za skrajševanje čakalnih dob, predlagajo razporeditev programa koncesionarju MD Medicini, je poročala STA. MD Medicina izvaja artroskopske operacije kolena, endoproteze kolena, endoproteze kolka, operacije hrbtenice in operacije hallux valgus, to je operacija deformacije nožnega palca.

A sredstev za dodaten program z vključitvijo MD medicine ne nameravajo povečati, pač pa ministrstvo za zdravje predlaga, da bi skoraj 450 posegov razporedili od drugih izvajalcev - od obeh kliničnih centrov, splošnih bolnišnic Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota in Celje, od Ortopedske bolnišnice Valdoltra ter tudi od dveh koncesionarjev, to sta Arbor mea in Kirurški sanatorij Rožna dolina.

S. G.

