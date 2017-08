Fizično obračunavanje in grožnje zaradi spora o skrbništvu nad otrokom

10.8.2017 | 12:00

Kočevje, Ljubljana, Novo mesto - Policisti Policijske postaje Kočevje so v nedeljo posredovali v primeru kaznivega dejanja nasilništva.

Kot so ugotovili, je prišlo do spora zaradi skrbništva nad otrokom med dvema družinama iz Kočevja in Novega mesta. Pri tem je med njimi prišlo do fizičnega obračunavanja in groženj z orožjem. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so takoj začeli zbirati obvestila glede okoliščin dogodka in izvajanjem ukrepov za izsleditev storilcev. Istega dne v popoldanskem času so tako v sodelovanju z novomeškimi policisti odvzeli prostost trem osebam iz območja Novega mesta, v hišni preiskavi pri osumljencih pa so zasegli 121 nabojev različnih kalibrov.

V zvezi postopka glede skrbništva otroka je bil vključen tudi pristojen Center za socialno delo.

Zoper vse osumljence so policisti na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilništva. Tri osumljence, za katere so policisti odredili pridržanje, so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Dvema je bil izrečen pripor, enemu pa ukrep prepovedi približevanja, so še sporočili s PU Ljubljana.

S. G.