Premalo vlagajo v mestno jedro

10.8.2017 | 12:40

V Črnomlju si želijo, da bi bilo v starem mestnem jedru večkrat tako živahno, kot je takrat, ko za promet zaprejo glavno ulico. (Foto: M. B.- J.)

Črnomelj - Občina Črnomelj se že več let ukvarja s pripravo načrtov in rešitev za sistematično urejanje in oživitev mestnega jedra. V veljavi je občinski lokacijski načrt za mestno jedro, v katerem so rešitve glede posegov v prostor in za prenovo objektov. Izdelane so tudi idejne rešitve za ureditev talnih površin, sprehajalno pot, za del poti je izdelan projekt za izvedbo in tudi katalog urbane opreme.

Pripravili so tudi študentske delavnice, na katerih so preverili nekatere rešitve, kot so prenova ajdovega zrna, dostop po mostu na Majer, obnova objekta, kjer je bila nekdaj Komunala, ureditev odprtih površin in še kaj. Večina stavb, ki so v lasti črnomaljske občine, je bila prenovljena s pomočjo denarja iz javnih razpisov. Občina vsako leto razpisuje tudi sredstva za sofinanciranje najemnin, v občinskem proračuna pa je že nekaj let stalna postavka za ureditev mestnega jedra. A kljub temu je vlaganj v mestno jedro premalo.

LETOS NAJVEČ ZA OBVODNO TEMATSKO SPREHAJALNO POT

Lani so za investicijsko vlaganje v mestno jedro namenili dobrih 41.000 evrov, in sicer za dokončanje prenove dostopa in stopnic na Majer. Izdelali so projekt za izvedbo obvodne poti, kar je veljalo 12.000 evrov. Za oživitev mestnega jedra pa so pripravili tri prireditve, in sicer Razvajaj se v mestu, Igraj se v mestu in Zabavaj se v mestu, stroški pa so znašali 2.000 evrov. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ureditve streh, fasad in drugih ureditev ter sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov so fizični in pravni osebi pomagali s 6.600 evri.

V letošnjem občinskem proračunu je za ureditve v mestnem jedru zagotovljenih 73.500 evrov. Skoraj polovico tega zneska naj bi namenili za obvodno tematsko sprehajalno pot, v okviru katere bodo pod kioskom uredili plezalno steno. Prenovili naj bi še stopnice v Mladinski kulturni klub Bele krajine, uredili priključno mesto za napajanje z elektriko ter izdelali projekt za ureditev trga med banko in cerkvijo.

Črnomaljska občina vsako leto z razpisi spodbuja lastnike stavb k prenovi objektov in k urejanju odprtih površin, najemnikom lokalov pa sofinancira najemnine. Letos je predvidena sprememba Pravilnika za sofinanciranje ureditve streh, fasad in drugih ureditev, po tej spremembi pa v naslednjih letih pričakujejo večje zanimanje lastnikov za vlaganja v obnovo mestnega središča. Za sofinanciranje obnove streh, fasad in drugih ureditev v mestnem jedru bodo letos namenili 8.000 evrov, za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov pa 5.000 evrov.

