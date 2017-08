Si boste za mestne opravke izposodili kolo?

10.8.2017 | 13:30

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo z letošnjim oktobrom uvedla avtomatiziran kolesarski sistem za samopostrežno izposojo koles. V prvi fazi bo vzpostavljenih pet samodejnih postaj s po petimi kolesi.

Izbrane so že lokacije na Novem trgu, Ulici Slavka Gruma in v kompleksu BTC v Bršljinu. Ostale bodo določene glede na bližino drugih postaj, frekvenco potencialnih uporabnikov in ustreznost kolesarskih povezav. Mestna občina Novo mesto bo projekt izvajala tudi v sodelovanju z novomeškimi podjetji, s katerimi dogovori še potekajo. Na podlagi začetnih izkušenj z vpeljavo sistema izposoje koles bo občina začrtala nadaljnje korake nadgradnje sistema, pri katerih računa na državna in evropska sofinancerska sredstva.

Kot poudarjajo na MO Novo mesto, bo sistem prispeval k ciljem trajnostne mobilnosti, ki se jim je občina zavezala v Trajnostni urbani strategiji ter Celostni prometni strategiji. Namen projekta je vzpodbuditi uporabo koles pri vsakdanjih opravkih v mestu ter tudi na ta način doseči zmanjšanje onesnaženja zraka s CO2 in trdimi delci PM10.

Sistem bo vzpostavljen v sodelovanju s podjetjem Multimedijska hiša Ibis, ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Vrednost vzpostavitve in vzdrževanja sistema za prvo leto delovanja znaša 64.416 evrov z DDV.

Projekt izposoje koles v Novem mestu predstavlja enega od delov mozaika razvoja trajnostne mobilnosti, ki ga sestavljajo še drugi načrtovani projekti ureditve kolesarskih povezav ter spodbujanja oblik mobilnosti, ki pomenijo manjšo obremenitev za okolje in promocijo zdravega načina življenja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

26m nazaj Oceni NM biciklfan kul! Bravo za nm. sam za v službo je nekoliko veliko klancev. Čakam še čas ko bo tudi pri nas električno kolo postalo standard kot v nekaterih severnejših državah.