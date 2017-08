Nekaj dežja je bilo, nekaj ga konec tedna še bo, a to še ne bo odpravilo suše

Konec zadnjega vročinskega vala je tudi Jugovzhodni Sloveniji prinesel nekaj padavin, ki so namočile vrhnji sloj tal in za kratek čas omilile sušni stres.Toda količina padavin je bila majhna, založenost tal z vodo pa se ni zadostno obnovila niti v površinskem sloju. Zaradi silovitosti nalivov je bil tudi precejšen površinski odtok padavinske vode.

Od vode, ki so jo tla uspela zadržati, so največ pridobile strniščne setve in travinje, navajajo na spletni strani Agencije za okolje (Arso). Na sušno ogroženih območjih je kmetijska suša že povzročila nepopravljive posledice, kar pomeni izgubljen ali močno zmanjšan pridelek koruze, travinja, močno so prizadete tudi oljke sadno drevje in tudi vinska trta.

Na območjih, kjer preti huda suša, je padlo: na obali in na Dolenjskem do okoli 20 mm, v Posavju le borih 10 mm, podobno tudi v Beli Krajini, ter na severovzhodu države do okoli 30 mm, so zapisali v poročilu na Arso.

Trend nihanja gladin podzemne vode glede na pretekli teden v večini vodonosnikov ostaja nespremenjen. V večjem delu države se količinsko stanje podzemnih voda zmanjšuje. Zaradi večmesečnega primanjkljaja padavin so zelo nizkim vodnim razmeram najbolj izpostavljeni vodonosniki vzhodne Slovenije s poudarkom na plitvih medzrnskih vodonosnikih; v vodonosniku Čateškega polja so najnižje vodne gladine v dolgoletnem obdobju meritev, navajajo.

Zelo nizke gladine so med drugim tudi v ostalih medzrnskih vodonosnikih Krško-brežiške kotline. Kraški izviri jugovzhodne Slovenije imajo zelo nizke izdatnosti, ne dosegajo pa še ekstremno nizkih vrednosti.

Tudi v prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnih razmer.

Večina rek v Sloveniji je od nedelje do ponedeljka nekoliko narasla, kljub temu pa so pretoki rek po Sloveniji še vedno mali. Številni vodotoki v južni, vzhodni, jugozahodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost.

