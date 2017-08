Požarna izcedna voda kriva za onesnaženje vode iz vodnjakov

Straža, Ljubljana - Agencija RS za okolje (Arso) je danes objavila izide analize vzorcev vode Krke, izcedne požarne vode in vode iz dveh vodnjakov v bližnji okolici nedavnega požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Analiza vzorcev, vzetih med 21. julijem in 4. avgustom, je pokazala, da je omenjena vodnjaka onesnažila požarna izcedna voda.

V poročilu, ki ga je Arso objavil na svoji spletni strani, med drugim piše, da v vzorcih vode reke Krke ni bilo preseganj okoljskih standardov iz Uredbe o stanju površinskih voda. Krka je imela glede na uredbo na tem merilnem mestu dobro stanje, vpliva požarnih voda ni bilo zaznati. Tudi oljni madež, o katerem so bili obveščeni 4. avgusta, dejansko to ni bil, kar je potrdil ogled na terenu.

V dveh vodnjakih je bila voda obarvana črno in je imela vonj po fekalijah in onesnaženju. V odvzeti vodi so bili preseženi okoljski standardi za kovine. Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikrobiološka analiza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje tako Escherichia coli kot tudi enterokokov. Rezultati kažejo, da so v vodi presežene mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi.

Glede onesnaženosti požarne vode so na Arsu s preiskavami ugotovili, da je ta voda poleg sredstev za gašenje in ostankov sežgane plastike vsebovala tudi pesticide in farmacevtske učinkovine.

Rezultati analiz vode iz vodnjakov kažejo, da so požarne vode s površinskim odtokom dosegle vodnjake in da je onesnaženje vodnjakov posledica onesnaženih požarnih vod.

