Ujeti v dvigalu

11.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.59 so v ulici Zdraviliški trg v Dolenjskih Toplicah v hotelu Vital zaradi napake v dvigalu ostali ujeti ljudje. Še pred prihodom gasilcev PGD Dolenjske Toplice in GRC Novo mesto je vzdrževalec odpravil napako. Gasilci so pomagali vzdrževalcu pri pregledu še ostalih dvigal v hotelu.

Kolesar padel

Ob 9.27 je na cesti Žužemberk-Bič pri odcepu za naselje Gombišče, občina Trebnje, padel kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pomoč reševalcem

Ob 19.24 so v naselju Poklek nad Blanco v občini Sevnica gasilci PGD Poklek nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Padel telefonski drog

Ob 9.08 je v naselju Pečice, občina Brežice, čez cesto padel telefonski drog. O dogodku sta bila obveščena upravljalec občinskih cest in Telekom Slovenije, ki sta napako odpravila.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 18.26 so gasilci PGD Bučka v naselju Dule, občina Škocjan, pod balkonom stanovanjske hiše odstranili sršenje gnezdo.

Vodo v ribnik

Ob 16.57 so v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki v grajski ribnik prepeljali deset kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 11:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 7:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 7. in 13. uro na območju TP Log, Log 2, Log kamnolom in Radna 2.

M. K.