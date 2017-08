Komaj čakajo začetek gradnje pločnikov

11.8.2017 | 08:15

Hudo gnečo na cesti, ki vodi mimo podružnične šole, vrtca, kulturnega in gasilskega doma, delajo tovornjaki. Ti tudi najbolj uničujejo cesto. (Foto: A. Hočevar)

Bučka - Na Bučki se bo prihodnje leto le začela težko pričakovana in potrebna gradnja pločnikov ob hudo prometni regionalni cesti skozi kraj - od Jerman Vrha do Jarčjega vrha (pod kulturnim domom).

Med najbolj zadovoljnimi je gotovo Alojz Hočevar, podžupan Občine Škocjan in občinski svetnik z Bučke, ter dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Bučka, ki je leta in leta opozarjal na to problematiko ter se skupaj z mnogimi trudil prepričati tudi državne organe, da je cesto skozi Bučko res nujno prenoviti in ob njej postaviti pločnik - predvsem zaradi prometne varnosti.

Alojz Hočevar

»Cesta skozi Bučko je bila asfaltirana v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja in potem nič več. Samo nujna popravila. Zdaj je res uničena, razdrapana, polna jam, promet po njej pa vedno hujši. Treba je vedeti, da cesta pomeni številnim krajšo pot oz. koridor iz dolenjskega v posavski konec, kot brez cestninsko cesto pa jo izkoriščajo tudi mnogi tovornjakarji. Samo pol ure opazujte promet in videli boste najrazličnejše tuje registracije,« pove Hočevar. Na tem cestnem odseku se je že zgodila tudi prometna nesreča s smrtnim izidom.

Direkcija RS za ceste je s pomočjo škocjanske občine letos pričela z odkupi zemljišč. Kot pravi Hočevar, je bilo potrebnih veliko pogovorov in usklajevanj, da je sedaj večinski del potrebnih zemljišč odkupljen. Upa, da bo šlo brez kakih razlaščanj. Za obnovo ceste v osrednjem, vrhnjem delu Bučke, potekajo še pogovori med lastniki in direkcijo. S projektantko se trudijo najti ustrezno rešitev za cesto in umestitev pločnika. Oktobra naj bi bil objavljen razpis za izvajalca del, prihodnje leto bi se torej lahko dela začela.

Več o pridobitvi, ki bo prinesla tudi štiri obojestranska avtobusna postajališča, o tem, kako se bodo lotili investicije in koliko bo stala, pa v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija