Tudi danes bralne ustvarjalnice v prijetni senci

11.8.2017 | 09:00

Otroci pri delu, Zala Štamcar na levi.

Škocjan - Krajevna knjižnica Škocjan tudi letošnje počitnice skrbi, da otrokom ni dolgčas. Vsak petek v avgustu - tudi danes - med 10. uro in 12. uro vabi v senco Metelkovine na t.i. sončen poletni dan oz. na bralno ustvarjalnico.

Rdeča nit letošnjih druženj je zgodbica o Kužku Kukuju, glede na dogajanje v zgodbici pa po besedah knjižničarke Zale Štamcar vsak petek ustvarjajo nov izdelek. Udeleženci, ki včasih pridejo tudi z babicami, ga lahko odnesejo tudi domov. Druženje je zanimivo, ker zraven prebirajo zgodbice, ki se navezujejo na ustvarjalnico.

Ob našem obisku so otroci izdelovali kužka iz papirja, zraven pa prebirali nagrajeno slikanico Črni pes ter se naučili pesmico Kuža pazi. Štamcarjeva vabi še ostale otroke iz škocjanske doline, da se jim pridružijo danes in vse prihodnje petkove dopoldneve, vse do začetka novega šolskega leta.

Besedilo in foto: L. Markelj

