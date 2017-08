Črnomelj je te dni eno veliko gradbišče

11.8.2017 | 10:10

Dela v Poslovni coni Majer (Foto: občina Črnomelj)

Stroji so zabrneli tudi v Vojni vasi, kjer pa zaradi nerešenih lastniških razmerij ne bo zgrajen pločnik od križišča do pešpoti proti pokopališču. (Foto: občina Črnomelj)

Črnomelj - Gradbena dela in prenove v občini Črnomelj kljub vročim avgustovskim dnem napredujejo s polno paro.

V Poslovni coni TRIS Kanižarica, kjer je v načrtu gradnja več cest, pripadajoče fekalne in cestne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave ter pločnikov, so dela že pri koncu. Delovne razmere bodo za tamkajšnje poslovneže od septembra dalje še bolj urejene in funkcionalne. Trenutno gradijo pločnike, izvedli pa so tudi elektrokabelsko kanalizacijo. Dela bodo končana v avgustu.

V Poslovni coni Majer so z deli začeli ta teden. Po sestanku s podjetniki 31. julija je bila izdana odločba za zaporo cest, gradnja pa se je začela z rušitvenimi deli (rušenje dreves, grmičevja, rušenje asfalta). V sklopu prenove ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer je v načrtu rekonstrukcija cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, preplastitev več cest in enega parkirišča, izgradnjo novega parkirišča ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Dela potekajo tudi v naselju Dragoši. Tamkajšnji prebivalci bodo namreč jeseni dobili vodovod. Prva polovica od načrtovanih 580 m je že narejena. Na Zadružni cesti pa bodo kmalu, po pridobitvi vse dokumentacije in dovoljenj, začeli s popravilom opornega zidu.

Tudi v Vojni vasi so se že začela dela, in sicer gre za obnovo dotrajanega vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in dela vgraditve zaščitnih cevi za priključitev v optično omrežje. Zaradi nerešenih lastniških razmerij pa žal ne bo zgrajen pločnik od križišča do pešpoti proti pokopališču.

Poteka tudi delna zapora ceste na Ulici Otona Župančiča, kjer bo do začetka šolskega leta zaključena obnova fekalne kanalizacije, prenova pa poteka tudi an Kidričevi ulici.

Energetske sanacije v sklopu operacije Celotna energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj prav tako napredujejo. Ta teden so začeli z deli na Zdravstveni postaji Vinica. Stavbe, ki spadajo v načrt energetske sanacije, so tudi nekdanji Dijaški dom s traktom črnomaljske knjižnice, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, kjer so že zamenjana okna, podružnična OŠ Adlešiči, kjer je že obnovljena streha, kotlovnica pa je v zaključni fazi, Črnomaljski grad ter OŠ Mirana Jarca Črnomelj in Milke Šobar Nataše, so še sporočili s črnomaljske občine.

S. G.

