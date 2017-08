Evropski denar za še en mednarodni projekt

11.8.2017 | 11:30

Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

dr. Borut Rončević

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila uspešna na evropskem razpisu Erasmus+ Knowledge Alliances. V okviru projektnega konzorcija, ki združuje 8 partnerjev iz Slovenije, Irske, Velike Britanije, Nemčije, Romunije in Moldavije, bodo v treh letih izvedli milijon evrov vreden projekt, imenovan Enabling SMEs to gain compatitive advantage from the use of HPC (HPC/SME).

Projekt bo nadgradil rezultate več obstoječih iniciativ na področju sodelovanja superračunalniških centrov z industrijskimi podjetji in razvil ustrezne ukrepe za širjenje teh tehnologij med potencialnimi uporabniki v skupini malih in srednjih podjetij. Oblikovane storitve bomo testirali v regijah na Irskem, v Sloveniji in v Romuniji, so sporočili s FIŠ-a.

Soavtor projekta prof. dr. Borut Rončević je poudaril, da so superračunalniki tehnologija, ki lahko izrazito pospeši in poceni proces razvoja in testiranja novih produktov. Ravno tako je pojasnil, da se vsebina projekta ustrezno vklaplja v novi Jean Monnet center odličnosti TIR2020, ki bo - kot smo na našem portalu že poročali - septembra začel delovati na fakulteti.

Ob tem naj spomimo, da ima FIŠ v lasti superračunalnik Rudolf, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. FIŠ je tudi vodilni partner v okviru projekta InnoHPC v okviru programa Interreg Podonavje.

S. G.

