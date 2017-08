TrebnjeRaj: koncerti, turnirji, delavnice in festival piva

11.8.2017 | 12:25

Koncerti v okviru ŠVIC so bili vedno dobro obiskani.(Foto: L.L., arhiv DL)

Trebnje - Klub študentov občine Trebnje (KŠOT) v sodelovanju s Trebanjskim mladinskim svetom (TREMS), Kreativno-umetniškim inkubatorjem (KUI) in trebanjsko občino danes in jutri vabi na prvi festival TrebnjeRaj, ki bo na parkirišču pred CIK. Prireditelji pripravljajo festival piva, likovno-ustvarjalne in izobraževalno delavnico ter športne turnirje in večerne koncerte.

Iz KŠOT so sporočili, da že več kot 23 let skrbijo za izvedbo dogodkov, delavnic in izobraževanj za študente ter dijake na območju upravne enote Trebnje, ki pa pogosto dobivajo širše razsežnosti.

"Najvidnejši projekt KŠOT-a je bil festival ŠVIC - Študentski vikend inteligence in cvička, ki je v 13 letih obstoja v idilično dolino Čateža pri Trebnjem privabil ogromno obiskovalcev. Hkrati je zelo hitro postal največji študentski dvodnevni festival na Dolenjskem. Zadnja leta je tako privabil več kot 10.000 obiskovalcev letno," pravijo v trebanjskem klubu študentov in dodajajo, da so se letos odločili izvesti festival v samem srcu mesta Trebnje ter tako festivalsko dogajanje prestaviti v urbani okoliš.

PROGRAM PETEK (od 16. ure dalje)

• turnir v košarki

• predstavitev lokalnih mikropivovarjev (Pivovarna Hopster, Berwolf brewery, Frizi Beer kraft pivovarna, Pivovarna MALI GRAD, Pivovarna Kitcher)

• večerni koncertni del glasbenih skupin (Nipke in Trkaj, Balkan Boys, Vanillaz, Liam van Repar, Mad Funker)

PROGRAM SOBOTA (od 10. ure dalje)

• turnir v nogometu

• predstavitev lokalnih mikropivovarjev

• izobraževalna DJ delavnica mešanja glasbe (pod vodstvom Kreativno umetniškega inkubatorja, Recycle Man-a in Mihe Pajka (Vanillaz))

• gaming turnir (turnir v video igrah Fifa in Guitar Hero)

• likovno-ustvarjalne delavnice za otroke (slikanje na papir, poslikava obraza)

• delavnica poslikave s kano

• večerni koncert (Eni od sedmih milijard, Klapa Kampanel, Zaklonišče prepeva, Dj set Recycle Man, Petrikor)

"Cilj tako raznovrstnega programa je ponuditi prav vsem obiskovalcem neko aktivnost, kjer se bodo lahko počutili ‘’domačega’’," pravijo v KŠOT in pristavijo, da so dogodki namenjeni tako najmlajšim, šolarjem, mladini, njihovim staršem in starejšim generacijam.

Festival je odprtega tipa in brez vstopnine. Organizatorji pričakujejo, da ga bo dveh dnevih obiskalo okoli dva tisoč ljudi.

J. A.