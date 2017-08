Pahor na svojem popotovanju včeraj v Beli krajini, danes na Dolenjskem

11.8.2017 | 10:30

Današnjo etapo je Pahor začel v Kostanjevici na Krki. (Foto: Twitter profil Boruta Pahorja)

Včerajšnje snidenje z metliškim županom Darkom Zevnikom (Foto: Facebook)

Novo mesto - Danes opoldne bo predsednik Državnega zbora Milan Brglez v Narodni galeriji podpisal odlok o razpisu predsedniških volitev in tako razkril odločitev, kdaj bomo državljani volili predsednika republike za mandat 2017-2022. Aktualni predsednik Borut Pahor, ki želi ostati na predsedniškem stolčku, pa je te dni aktiven v naših krajih. V sklopu projekta Podolgem in počez je včeraj hodil po Beli krajini, danes pa je na Dolenjskem.

Ob 9. uri je Pahor namreč v Kostanjevici na Krki začel današnjo 4. etapo projekta Podolgem in počez, ki ga bo vodila ob Krki do Novega mesta, morda tudi še kaj dlje. Na svoji poti predsednik države že tradicionalno snema video posnetke in jih poleg fotografij redno objavlja na družbenih omrežjih. "Začenja se nova pustolovščina," je med drugim dejal na začetku današnje etape.

Zabavno v Beli krajini



Sodeč po objavah na Twitterju in na Facebooku, se je imel včeraj kljub visokim temperaturam lepo v Beli krajini. 3. etapo je namreč začel v Metliki, veliko dobre volje in uspeha na poti pa mu je zaželel tudi metliški župan Darko Zevnik, ki je fotografijo s snidenja delil na svojem FB profilu. Pahor je pot nato nadaljeval proti Podzemlju, Črnomlju in Vinici, ob pol sedmih zvečer je bil v Marindolu.

Če vas podrobneje zanima popotniška avantura našega predsednika, pa naj povemo, da ga lahko spremljate tudi preko aplikacije Trackmytour.com.

Sabina Gosenca

