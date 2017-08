Včeraj zasegli pet vozil, letos pa že kar 210

11.8.2017 | 13:10

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Bičem in Žužemberkom. Ugotovili so, da je 50-letni kolesar zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V eni uri ustavili kar tri voznike, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj

Med 5. in 6. uro so policisti med kontrolo prometa pri voznikih motornih vozil preverjali veljavnost vozniških dovoljenj. V Šentjerneju so ustavili 32-letnega voznika passata, v Sevnici 33-letnega voznika twinga in v Dolenjih Sušicah 58-letnega voznika osebnega avtomobila Daewoo lanos. Vsem so vozila zasegli in o vožnji brez veljavnih vozniških dovoljenj z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

S poostrenim preverjanjem veljavnosti dokumentov bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje, saj ugotavljajo, da številni vozniki ne upoštevajo odločitev sodišča, s katerimi jim zaradi hujših kršitev preneha veljavnost vozniškega dovoljenja ali pa gre za voznike, ki vozniškega izpita sploh niso opravljali. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so letos zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli že 210 vozil.

Zasegli tudi moped

Novomeški policisti so včeraj okoli 11. ure na Lobetovi ulici kontrolirali 16-letnega voznika mopeda. Ugotovili so, da hitrost vozila presega konstrukcijsko dovoljeno hitrost, moped pa ni bil registriran. Moped so mladoletniku zasegli in o kršitvah Zakona o motornih vozilih z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi v Beli krajini zasegli avto

Popoldne so voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, ustavili tudi črnomaljski policisti. 24-letniku so avtomobil znamke Peugeot zasegli in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni vih to je možno samo v banana republiki kjer so čobani za policaje poslanci pa narkiči sodniki pa tožilci pa ena skorumpirana horda pred kamerami se pa smehljajo kot da je vse v nja redu je pa to en gnil sistem kjer vlada korupcija Preglej samo prijavljene komentatorje