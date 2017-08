Onesnažena vodnjaka pri požarišču v Zalogu bodo izpraznili

11.8.2017 | 16:30

Straža - Vodo dveh vodnjakov v bližnji okolici nedavnega požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, katere analiza je pokazala, da jo je s površinskim tokom dosegla onesnažena požarna voda, hkrati pa je močno onesnažena z gnojnico, bodo izčrpali in odpeljali na čiščenje. Omenjeno sanacijo je prevzela Agencija RS za okolje (Arso).

Straški župan Dušan Krštinc je za STA povedal, da so se predstavniki Arsa potem, ko so dobili izide analize vode iz omenjenih vodnjakov, v četrtek sestali s poveljnikom regijske civilne zaščite Klemnom Goršetom in se dogovorili za sanacijo. Približno 20 kubičnih metrov onesnažene vode se bodo v prihodnjih dneh lotili s praznjenjem obeh vodnjakov, z odstranitvijo vode in njenim čiščenjem.

Kot meni Franc Plut, predstavnik civilne pobude Loke-Zalog, ki je - kot smo poročali - opozorila na problematično vodo v vodnjakih v bližini požarišča, samo s praznjenjem vodnjakov problema onesnažene požarne vode ne bodo rešili. Po sodbi pobudnikov naj bi namreč požarna izcedna voda skozi kraško ponikalnico dosegla podtalnico in bi morali zato sanacijo zastaviti širše.

Ker omenjene civilne pobude o izidih analize in nameravani sanaciji vodnjakov niso obvestili, pa zahtevajo, da se jih vključi v reševanje problema oz. načrtovanje sanacije. Hkrati bodo pristojno ministrstvo pozvali, da jih ustrezno obvešča, je Plut še napovedal za STA.

Arso je sicer v četrtek objavil izide analize vzorcev vode Krke, izcedne požarne in vode iz dveh vodnjakov v bližnji okolici požara v podružnici podjetja Ekosistemi, vzetih med 21. julijem in 4. avgustom. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je v ponedeljek glede onesnaženja vodnjakov v bližini požarišča opozoril, da voda iz teh ni primerna za uporabo.

Na izredni seji svetnikov Občine Straža so prejšnji četrtek predstavili podatke podrobnejših okoljskih analiz. Te kažejo, da so vsa vzorčena živila varna in skladna, zrak ni bil trajno onesnažen, prav tako ne Krka. Problematična pa je predvsem močno onesnažena izcedna požarna voda.

S. G.