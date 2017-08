Košarkarji so se srečali na prvem treningu

11.8.2017 | 14:00

Simon Petrov je košarkarje Krke zbral na prvem treningu. (Foto: I. Vidmar)

Trening je bil za četverico krkašev tudi priložnost za srečanje z njihovo nekdanjo profesorico Tino Cvijanovič.

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke, ki jih jeseni čakajo nastopi v prvi slovenski ligi in drugi jadranski ligi, so danes dopoldne v športni dvorani Marof opravili prvi trening, ki je bil tudi priložnost za spoznavanje igralcev in trenerjev, saj je ekipa letos temeljito prenovljena in po sestavil najbolj novomeška v tretjem tisočletju.

Prvi trening je vodil trener Simon Petrov, ki je z nekaterimi od novincev v prvem moštvu delal tudi v mladinski kategoriji, ali pa je z njimi skupaj igral, kot je bil to primer z Majem Kovačevićem v sezoni 2008/09. Kovačević, ki se je v domače moštvo vrnil iz Zadra, je v Krkinem dresu pred desetimi leti že igral tudi z letos daleč najstarejšim košarkarjem Krke Daliborjem Đapo.

Prvi trening pa ni bila le priložnost za spoznavanje med igralci in trenerji pač pa tudi priložnost, da je trening obiskala tudi profesorica Tina Cvijanovič, ki ima v Krkini prvi ekipi kar štiri svoje nekdanje učence.

V košarkarskem klubu Krka po besedah športnega direktorja Mira Župevca upajo, da bodo številni Novomeščani v moštvu na tribune kljub za stopnjo nižji ravni tekmovanja privabili več gledalcev, dobro pa bi bilo, če bi bila že kar pregovorno zahtevna in stroga novomeška publika do domačih mladeničev nekoliko manj stroga kot je bila do tujih profesionalcev v preteklih letih.

I. V.