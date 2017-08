Po plesni predstavi še ljudske viže in Žumberčani

12.8.2017 | 08:00

Metlika - Metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad se počasi približujejo koncu. Včeraj zvečer je bila na metliškem grajskem dvorišču enajsta prireditev. Članice metliškega Plesnega društva Krokar Andreja Fir, Brina Dokl, Nikolina Lalić in Darija Vlah so se predstavile v plesni predstavi Kaos 7.

Do konca letošnjega metliškega kulturnega poletja sta le še dve prireditvi. V sredo, 23. avgusta, bo ob 20. uri pod vaško lipo pri Treh farah v Rosalnicah tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine Tako se je pelo in igralo nekoč, letošnje 25. kulturno poletje pa bodo na metliškem grajskem dvorišču zaključili v petek, 25. avgusta. Ob 20. uri bodo člani Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika pripravili prireditev z naslovom Zov Žumberka.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

