Počilo na Cesti bratstva in enotnosti

12.8.2017 | 08:15

Metlika - Danes ob 3.54 sta na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki trčili osebni vozili. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli in prepeljali v Zdravstveni dom Metlika. Gasilci PGD Črnomelj so naletno in prometno zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje cestišča je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Sinoči ob 20.20 so v ulici Slavka Gruma v Novem mestu na gradbišču tleli gradbeni odpadki. Nenadzorovano kurišče, veliko 20 kvadratnih metrov, sta pogasila gasilca GRC Novo mesto.

Sinoči ob 22.34 je v Starem Gradu, občina Krško, gorelo v komunalnem zabojniku. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zabojnik uničil, pogasili.