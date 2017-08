Nogometni konec tedna

12.8.2017 | 09:20

Se bodo krški navijači jutri veselili zmage in napredovanja na tretje mesto prvenstvene lestvice? (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto, Krško - Medtem ko športniki v drugih kolektivnih športnih panogah šele začenjajo priprave na novo sezono, se je ta za nogometaše začela že minuli mesec, danes in jutri pa prvoligaše čakajo tekme petega kroga, v katerem se bo Krško jutri ob 18. uri na domačem igrišču srečalo z novincem v Prvi ligi Telekom Slovenije Ankaranom. Krčani imajo po štirih krogih dober izkupiček - dve zmagi in en remi ter en poraz. Minuli konec tedna so v gosteh z 1:0 zmagali v Velenju. Ankarančanom gre slabše, saj so osvojili le eno točko, ko so v prvem krogu igrali neodločeno s kranjskim Triglavom.

Ankarančani letos prvič igrajo v Prvi ligi, v kateri se torej ti dve moštvi še nista srečali, sta pa več medsebojnih tekem odigrali v drugi ligi, kjer so bili v šestih medsebojnih obračunih uspešnejši Primorci, ki so dobili tri srečanja, izgubili pa dvakrat. Ankarančani so vse tri zmage osvojili na domačem igrišču. Predlani so v 24. krogu Krčani premagali Ankaran z 2:1 in s tem storili pomemben korak do uvrstitve med prvoligaše. Od tedanje zasedbe Krškega je dobri dve leti kasneje del krškega moštva le še vratar Marko Zalokar.

Obe drugoligaški moštvi z našega konca bosta v drugem krogu 2. SNL nastopili danes. Novomeščani, ki so v prvem krogu izgubili v gosteh z Ilirijo 1911 z 1:4, se bodo danes ob 17.30 doma pomerili z Rogaško, Brežičani, ki so v prvem krogu doma z 1:0 ugnali Brda, pa bodo igrali v gosteh z Jadranom Dekani.

I. V.