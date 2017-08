Na Leskovški planoti bodo začeli graditi vodovod

12.8.2017 | 11:45

Župan Dušan Strnad in direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar sta podpisala pogodbo za gradnjo vodovodnega sistema Leskovška planota. (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - V četrtek sta v prostorih Občine Ivančna Gorica župan Dušan Strnad in direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar podpisala pogodbo za gradnjo vodovodnega sistema Leskovška planota, s katerim bodo krajani v naseljih Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji Gori in Vrh pri Višnji Gori prišli do prepotrebnega javnega vodovoda, ki bo nadomestil dosedanjo vodooskrbo iz dotrajanih vaških vodovodov in domačih vodnjakov.

Skoraj 13 kilometrov dolg vodovodni sistem bodo začeli graditi že v prihodnjih dneh. Območje naselij Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji Gori in Vrh pri Višnji Gori je zelo razpršeno po celotni Leskovški planoti med Višnjo Goro in Stiškim potokom, kar bo posledično vplivalo tudi na potek gradnje, ki bo razdeljena v tri faze. Na celotnem območju se nahaja približno 120 gospodinjstev oz. hišnih priključkov. Za napajanje novozgrajenega sistema bodo uporabili vodni izvir Trstenik.

Investicija med drugim zajema tudi gradnjo vodohrama na hribu Škrjanščica nad Leskovcem na nadmorski višini več kot 700 m. Gre za zelo zahteven sistem gradnje, ki bo posledično vplival tudi na ceno celotne investicije. Pogodbena vrednost znaša 2.227.270,72 evrov, rok za dokončanje gradbenih del pa je september prihodnje leto. Občina Ivančna Gorica bo za financiranje tega projekta na podlagi Zakona o financiranju občin pridobila približno 480.000 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pričakujejo pa tudi približno 100.000 evrov iz naslova komunalnega prispevka.

Občina Ivančna Gorica sporoča, da bodo za krajane organizirali predstavitev projekta gradnje vodovodnega sistema Leskovška planota v četrtek, 17. avgusta, ob 18. uri v prostorih gasilnega doma Vrh pri Višnji Gori, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.