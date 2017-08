Črnfest odpirata Demolition Group in Let 3

Črnomelj - Z drevišnjim nastopom rock skupin Demolition Group in Let 3 se V Črnomlju danes začenja jubilejni deseti festival Črnfest, ki bo trajal do 26. avgusta. Pod sloganom Dobro za vse so prireditelji festival dobre glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja razdelili v tri sklope: glasbeni koncerti, gledališki program in otroški program.

Kot smo že poročali, bo večina prireditev v grajskem atriju, razen stand up nastopov in gledališke predstave Kluba belokranjskih študentov. Glavni dogodek, ki bo 19. avgusta in na katerem bodo nastopili Bro, Magnifico, Pero Lovšin in Španski borci, pa bo v starem mestnem jedru. Takrat bo središče mesta tudi zaprto za promet. Sicer pa bodo prireditve prav vsak dan, razen ob nedeljah. Torej se jih bo zvrstilo 13, na njih pa pričakujejo 7.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.

