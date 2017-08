Klevevž zdaj v rokah kmetije Karlovček

12.8.2017 | 18:15

Klevevž - Stavbe nekdanjega grajskega posestva na Klevevžu že leta propadajo in so v slabem stanju, kar »boli« mnoge domačine, pa tudi šmarješki občini, ki stavi na razvoj turizma, ni vseeno.

Čeprav se je lastnica, Kmetijska zadruga Krka iz Novega mesta, zavedala odlične lokacije in turističnih priložnosti, če bi obnovila objekte, za to ni imela denarja. Nazadnje se je odločila za prodajo tako kmetijskega posestva kot gradu Klevevž in nekdanjega grajskega kompleksa. Novi lastnik je postala Kmetija Karlovček z Vrha pri Šentjerneju, ki se ukvarja z vinogradništvom in sadjarstvom.

Andraž Rumpret.

Gospodar in lastnik kmetije Andraž Rumpret, tudi uspešen podjetnik in direktor Iskre Pio iz Šentjerneja, je povedal, da so bili že desetletje najemniki zemljišč v Klevevžu, na katerih so pridelovali jabolka in grozdje. Zdaj pa so se odločili za nakup, saj v tem vidijo lepo naložbo za razvoj njihove kmetije, ki že sedaj slovi po odličnih vinih, namiznem grozdju, sadju in sadnih izdelkih, od sokov, kisa… V prvi vrsti so jih torej zanimala kmetijska zemljišča, ker pa je zadruga prodajala v kompletu še poslopja z razvalinami graščine, so kupili vse. Za nakup, ki je bil velik finančni zalogaj, so morali najeti kredit.

NAČRTI S KLEVEVŽEM

Rumpretovi so tako sedaj lastniki 30 hektarov nasadov (dvajset so jih imeli že prej v najemu, deset pa novomeška kmetijska šola). Pridelujejo jabolka in grozdje. Kot pove Andraž Rumpret, so mnogi nasadi potrebni obnov, nekaj pa so jih že opravili - skrčili so nasade jabolk in zasadili več sort za cviček in modro frankinjo. Na enem hektaru npr. gojijo le namizno grozdje.

In kakšne načrte imajo z grajskim poslopjem Klevevž? Rumpret poudari, da so od gradu le še ostanki in razvaline, tudi ostala poslopja so bila slabo vzdrževana in so v slabem stanju ter zapuščena: od hlevov, svinjaka, sušilnice, vage… Pri kmetovanju jim služi le lesena lopa. Žal mu je, da se obnova, ko so pred leti na delu stavbe zamenjali ostrešje, ni nadaljevala. »Vsekakor je naš namen ohraniti kulturno dediščino in razne detajle, bo pa verjetno določene stavbe treba podreti, postaviti nove ter jim predvsem dati novo vsebino in namembnost. Vse to je treba dobro premisliti, saj bo nenazadnje zahtevalo veliko sredstev. Ko bodo nasadi obrodili, bomo prihodke vlagali tudi v ta del,« razmišlja Andraž Rumpret in pove, da so se že pogovarjali tako s strokovnjaki z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine kot z Občino Šmarješke Toplice in županjo Bernardko Krnc ter upa na dobre skupne rešitve. Vesel bo vsake pobude, sugestije, kako tem stavbam dati neko vsebino in dušo. Seveda je v načrtu tudi obnova grajskega parka, pa steze do izvira s toplo termalno vodo itd.

Ograja je le zaradi varnosti.

Rumpret še dodaja, da je dostop do gradu zdaj zaprt zaradi varnosti, saj se poslopja podirajo in so res v slabem stanju - objekti so tudi varovani - da pa se da za organizirane skupine obiskovalcev dogovoriti in vrata odpreti.

Več o varstvenem statusu Klevevža, o katerem govori Mitja Simič, vodja novomeške enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, ter kaj o novem lastniku Klevevža meni šmarješka županja Bernardka Krnc, pa si preberite v obširnejšem zapisu aktualne številke Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

