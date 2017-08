Gasilci poškodovano osebo izvlekli iz vozila

12.8.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V./arhiv DL)

Boštanj - Danes ob desetih sta na obvozni cesti Boštanj – Krmelj trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, poškodovano osebo izvlekli iz vozila in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev ter počistili razlite motorne tekočine na cestišču. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob dveh popoldne se je na cesto Vrčice-Planina v občini Semič podrlo drevo in popolnoma zaprlo cesto za ves promet. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Kot-Brezje.