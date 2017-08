Na Jelševniku drugi belokranjski festival česna in prvo Česnovanje

12.8.2017 | 20:00

Jelševnik - Na izletniški kmetiji Zupančič na Jelševniku pri Črnomlju so danes pripravili drugi festival česna v Beli krajini in prvo prireditev, ki so jo poimenovali Česnovanje. Prvi festival je avgusta 2014 v podzemeljskem kampu pripravil Luka Kužnik iz Gradca, ki je leto prej posadil česen na pol hektara veliki njivi.

Takrat je bilo sicer rečeno, da bodo s festivalom nadaljevali, a kot je na tokratnem Česnovanju povedala Lukova partnerka Maja Čibej, so njivo potrebovali za vrtnarijo in tako se je pri njih zgodba o česnu končala. Sta pa bila vesela, da sedaj s festivalom nadaljuje Gašper Gregorič, ki mu je Kužnik izročil certifikat mojster Česnovanja.

Kot je poudaril Gregorič, ki česen sadi četrto leto, je glavni namen Česnovanja predstavitev lokalno pridelanega česna, lokalnih ponudnikov in izletniške kmetije Zupančič. Sicer pa je povedal marsikaj koristnega o gojenju česna, ki ga je bilo mogoče kupiti tudi na stojnici. Ne gre prezreti, da imamo tri avtohtone slovenske sorte česna in sicer ptujskega jesenskega in spomladanskega ter belokranjski česen anka. Sicer je pri Gregorič v glavnem vse delo, povezano s česnom, ročno, pomaga si le iz motokultivatorja predelanem strojem za okopavanje, kmalu pa bo kupil tudi stroj za sajenje.

Rihard Zupančič je predstavil črno človeško ribico, ki domuje v s šotorom zaščitenem bruhalniku na njihovi domačiji, Gregor Šmalcelj pa Krajinski park Lahinja. Obiskovalci so lahko poskusili tudi nekaj jedi z dodatkom česna, med drugim česnovo juho, špagete s česnom in česnov sladoled.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija