FOTO: Ena z avtom na streho, drugi v drevo

13.8.2017 | 08:05

Gasilci PGD Grosuplje so hitro pogasili goreče vozilo.(Foto: facebook PGD Grosuplje)

Voznik se je zaletel v drevo, pri čemer je avto zagorel.(Foto: facebook PGD Grosuplje)

Ko so pogasili avto, sta jih čakala še goreča zabojnika. (Foto: facebook PGD Grosuplje)

Sinoči malo pred 20. uro se je izven naselja Gunte, občina Krško, voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali in ga osvetljevali, nudili pomoč reševalcem, očistili vozišče in odstranili vozilo. Reševalci NMP Krško so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Dve intervenciji

Zelo pestro jutro so imeli gasilci PGD Grosuplje, saj so v dobre pol ure zabeležili kar dve intervenciji. Nekaj minut pred 4.30. uro se je za naseljem Spodnje Blato osebno vozilo zaletelo v drevo in nato zagorelo, pri čemer sta se lažje poškodovali dve osebi. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in pogasili vozilo.

Pol ure kasneje so pogasili še dva goreča zabojnika za smeti na Trubarjevi cesti v Grosupljem, ki pa sta bila zaradi požara v celoti uničena.

Brez elektrike

Ob 4.54 je na Obrežju, občina Brežice, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Brez elektrike so ostali prebivalci Obrežja z širšo okolico. Delavci Elektra Celje napako odpravljajo.

B. B., J. A., foto: PGD Grosuplje

