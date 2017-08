Na poroki potice in vina tudi cviček našel svojo družico

13.8.2017 | 09:40

Zmagovalka - rožičeva potica Jožice Žabkar.

Na ocenjevanje je bilo 33 domačih potic.

Marlena Skvarča, Ivan Vizler, Janez Bogataj in Sašo Veronik.

Raka - Vinogradniško društvo Raka je v društvenem hramu, na ambasadi cvička številka 1, na Raki v četrtek priredilo 13. Cvičkov večer, ki je letos potekal na temo slovenske potice in vina.

"Pri kombiniranju potic in vina se velja držati pravila sladko-slajše-najslajše," pravi vinarski publicist Sašo Veronik, ki je priznal, da je bilo okušanje več kot 30 potic in iskanje primernega vina zanje - na izbiro je imel vina večine najpomembnejših lokalnih vinarjev - velik zalogaj. "Prvič sem bil na takem ocenjevanju. Ko sem vstopil in videl vse te lepa in velike potice sem obnemel. Na srečo sem ostal trezen, kar ni bilo lahko, saj je potrebno pri vsakem okušanju narediti vsaj dva ali tri požirke."

H kraljici slovenskih potic, orehovi, tako velja postreči vsaj posladko vino, sicer pa sladko vino ali celo vino iz sušenega grozdja, pravi Veronik. K pehtranovi, ki je predstavljala posebej trd oreh, se poda nestarano sladko vino z močnim naravnim okusom, denimo muškat, svojo družbo pa je našel tudi cviček, a le pri slanih poticah, kot sta npr. ocvirkovka in slana kmečka potica, h katerim se lepo podajo tudi polsuhe penine.

O zgodovini slovenske potice je na pogovornem večeru, ki ga je povezoval pobudnik Cvičkovih večerov in ambasador cvička Ivan Vizlar, govoril etnolog prof. Janez Bogataj, ocenjevanje potic, ki ga je vodila, pa je predstavila predavateljica za področje prehrane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in izkušena senzorična ocenjevalka Marlena Skvarča.

Zmagovalka ocenjevanja je rožičeva potica postala Jožice Žabkar iz Cirja, s slano potico z raško čebulo je druga Anica Tomažin s Straže, tretja pa je potica treh okusov Majde Vizlar z Gmajne. Sicer pa so gospodinje izkazala z zelo pestrim naborom potic, poleg omenjenih so bile tu še korenčkova, rozinova, s prevreto smetano, ajdova z ocvirki in umešanimi jajci, ...

Več o pogovornem večeru v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

