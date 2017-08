Mestna tržnica kot priložnost ali nebodigatreba?

13.8.2017 | 13:00

Anita Kranjc pravi, da je občina razpis za upravljavca objavila predvsem z željo, da bi dobili kake nove ideje, kako naprej. Doslej se za upravljavca ni prijavil še nihče. (Foto: B. B.)

Mestno tržnico so na Kambičevem trgu uredili pred dvema letoma. Turistom, ki so prihajali, je bila zelo všeč, a za promocijo tržnice in same Kostanjevice bi bilo treba narediti več, pravi direktorica Zavoda Otok Vesna Hrovat. (Foto: B. B.)

Kostanjeviška mestna tržnica od maja ne obratuje. Upravniku, Zavodu Otok, je takrat potekla pogodba, na razpis za upravljavca pa se ni prijavil nihče.

Občina Kostanjevica na Krki v začetku avgusta ponovila razpis za upravljavca tržnice na Kambičevem trgu 5. Prostore za prodajo živilskih in rokodelskih izdelkov v velikosti 34 m2 so s pomočjo evropskega denarja v sklopu projekta Posavska špajza uredili pred dvema letoma.

»Pomisleke smo imeli že ob vstopu v projekt, saj smo pretežno podeželska občina, vsak ima doma vsaj zelenjavni vrt, a smo se vseeno odločili za projekt. Obnovili smo prostore, nabavili opremo in poiskali upravljavca. Dogovorili smo se z Zavodom Otok, ki ga vodi Vesna Hrovat, in tržnica je začela obratovati maja 2015. Odprta je bila enkrat tedensko, ob sobotah med 9. in 11. uro. Hrovatova se je zelo angažirala in ponudniki so res začeli prihajati. Ponudba je bila zelo dobra in raznolika. Prihajala je medarka, gospa iz Idrije je ponujala klekljarske izdelke, tu so bili vinarji in ponudniki domačih suhomesnih izdelkov ter številni drugi. A kmalu se je izkazalo, da šepa povpraševanje. Kupcev je bilo premalo. In normalno je, da so, ko so nekajkrat videli, da kupcev ni, prenehali prihajati tudi ponudniki. Na koncu smo vsi skupaj ugotavljali, da to ni tisto, kar smo si želeli, in z županom smo se odločili, da objavimo razpis za upravljavca predvsem z željo, da bi se morda nanj prijavil kdo s kako novo idejo,« pripoveduje višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti na kostanjeviški občini Anita Kranjc.

Ni podpore za marketing

Čeprav je občina Zavodu Otok tržnico v upravljanje oddala brezplačno, krila pa je tudi obratovalne stroške, se zavod po poteku pogodbe na nov razpis ni prijavil. »V dveh letih, kolikor smo upravljali z mestno tržnico, občina Kostanjevica na Krki ni objavila niti enega razpisa, ki bi omogočal financiranje marketinške dejavnosti, čeprav je pogodba to omogočala. Tudi pred podaljšanjem pogodbe nismo našli posluha za razrešitev tega ključnega problema, čeprav je Zavod Otok imel in ponujal rešitve za nadaljnjo in kakovostno upravljanje tržnice,« pravi direktorica Zavoda Otok Vesna Hrovat.

Hrovatova dodaja, da so v dveh letih upravljanja pripravili več kot 100 tržnih dni, ob tem pa brez podpore občine še 14 spremljevalnih dogodkov pod skupnim naslovom V tretje gre rado in 12 delavnic. »Na tržnici je svoje blago ponujalo več kot sto ponudnikov, rokodelcev, kmetov in podjetij in nikakor ne drži, da obiska ni bilo. Na tržnico so prihajali tudi turisti iz posavskih, dolenjskih in obsotelskih term. Imeli smo obiskovalce s Srednjega in Daljnega vzhoda, Rusije in Zahodne Evrope in vsi po vrsti so bili nad ponudbo tržnice navdušeni,« poudarja Hrovatova.

Vse to – zagotavljanje ponudnikov in vzdrževanja dotoka kupcev – je zahtevalo velik angažma in tudi nemajhen finančni vložek, in Hrovatova dodaja, da se zavod na razpis za upravljanje mestne tržnice ne bo prijavil, »dokler ne bodo na vidiku sistemske rešitve za financiranje dogodkov v javno dobro«.

Bodo vračali denar?

V skladu z zahtevami projekta Posavska tržnica se je občina Kostanjevica zavezala, da bo mestna tržnica delovala vsaj pet let, se pravi do leta 2020. Za obnovo in opremo prostorov na Kambičevem trgu so v Kostanjevici sicer odšteli 54.000 evrov, od tega so dobili 37.000 evrov nepovratnih sredstev. »K projektu smo pristopili z najboljšimi nameni. Naš cilj je, da tržnica živi, odgovora na vprašanje, kaj bo, če nam to ne bo uspelo, pa še nimamo. V najslabšem scenariju bi to lahko pomeni vračilo pridobljenega denarja ali vsaj sorazmernega deleža,« pravi Kranjčeva.

DL 32, 10. avgust 2017.

Boris Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni abecedarij pare na sunce Preglej samo prijavljene komentatorje