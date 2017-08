FOTO: Črnfest odprli z rokenrolom

13.8.2017 | 11:25

Foto: JK Design

Črnomelj - Staro mestno jedro Črnomlja je sinoči oživelo ob zvokih skupin LET3 in Demolition Group, ki sta uradno odprli festival Črnfest. Ta se je sicer pričel že čez dan, s turnirjem ulične košarke, odličen večerni koncert pa je obetavna napoved pestrega dvotedenskega dogajanja.

Foto: JK Design

Festival dobre glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja bo do 26. avgusta ponujal raznolik nabor dejavnosti: šport, predstave in delavnice za otroke, stand-up, predavanja, kulinarični večer, KBŠ gledališče, razstave, ...

Organizatorji - Klub belokranjskih študentov, Mladinski center BIT in Mladinski kulturni klub Bele krajine – letos pričakujejo okoli 7.000 obiskovalcev in prepričani so, da bo letošnji Črnfest – deseti po vrsti – najboljši do sedaj.

Danes organizator vabi na turnir v “archingu”, ki se začne ob 15.00 v Podzemlju. Gre za skupinsko igro z loki in varnimi puščicami, ki se izvaja na primerno pripravljenem poligonu. Ekipo sestavljajo 4 člani, cilj pa je s puščico zadeti člana nasprotne ekipe in ga s tem izločiti iz borbe. Ob 19. uri se pričenja krožni trening Fit Študent = KBŠ študent.

B. B.

