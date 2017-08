Pred trgatvijo: V Beli krajini suša, na Bizeljskem pa toča in pozeba

13.8.2017 | 15:55

Foto: T. J. G., arhiv DL

Novo mesto - Suša je slovenske vinogradnike prisilila k bolj zgodnji trgatvi, na Metliškem bo dober teden prej kot običajno, se pravi takoj v začetku septembra, Istaničevi na Bizeljskem pa jo bodo začeli najkasneje v desetih dneh, kar je tri tedne prej kot ponavadi.

Pridelek prepolovljen

V Peninah Istenič, ki imajo trte na Bizeljskem, suša ni imela velikega vpliva, saj so na tem območju vodne rezerve dovolj velike, je za STA pojasnil Miha Istenič. Trte so sušo normalno preživele, imeli pa so težave s pozebo in točo, ki jim je prepolovila pridelek. Povprečno letno proizvedejo okoli 100.000 litrov vina, letos ga pričakujejo okoli 50.000 litrov.

Trgatev bodo glede na vreme začeli že naslednji teden oz. najkasneje v 10 dneh, ponavadi jo sicer začnejo sredi septembra. Istenič pričakuje odličen letnik, a je opozoril, da se lahko do trgatve zgodi še marsikaj. Tudi oni se najbolj bojijo dolgotrajnega dežja in toče.

Trte precej prizadete

Vršilka dolžnosti vodje v programu vino v Vinski kleti Metlika Martina Legan Janžekovič je za STA povedala, da so zaradi suše najbolj prizadete trte rizlinga in chardoneya. Konkretnega dežja na njihovem območju ni bilo od konca aprila, že tako minimalne padavine pa so bile neenakomerno razporejene. "Trta je cvetela neenakomerno, kar se kaže tudi v strukturi grozdja, saj imajo na istem grozdu zrele jagode in majhne, nezrele," je dejala.

Ob tem je izpostavila, da je sušni stres na vinski trti zaustavil rast mladik, listi so postali usnjati, zavihali so se navzgor. Grozdne jagode so po stale uvele, rahlo modrikaste barve, prisilno je začel dozorevati tudi enoletni les, kar bi po mnenju Legan Janžekovičeve lahko imelo negativen vpliv na nastavek grozdja v prihodnjem letu in na prezimovanje. Ponekod so začele že odmirati vitice in mladi vrhovi, ponekod so zaradi vodnega stresa začele odmirati cele trte.

Izpad pridelka Legan Janžekovičeva težko ocenjuje, poudarila je, da bo občuten. Letno sicer metliška klet proizvede od 600.000 do 700.000 litrov vina. Trgatev se bo tudi pri njih začela prej, okvirno takoj v začetku septembra, ponavadi začnejo s trgatvijo po 9. septembru.

B. B.