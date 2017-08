Govedo izgubilo tla pod nogami; gasilci odpirali hišo in avto

14.8.2017 | 07:00

Vdor zemlje (Foto: arhiv)

Včeraj ob 11.11 se je v vasi Sapnik, občina Kostel, govedu na paši vdrlo pod nogami. Žival se je zagozdila v podzemni rov. Na pomoč so prišli gasilci PGD Vas Fara, ki so jo strokovno, nepoškodovano izvlekli.

Sinoči ob 21.27 uri so v Ulici Staneta Rozmana v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop lastnikom.

Ob 21.36 so v kampu Podzemelj v občini Metlika gasilci PGD Metlika s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Že zjutraj ob 8.11 pa je na območju naselja Drašča vas, občina Žužemberk, prišlo do okvare na vodovodnem omrežju. Dežurni delavci Komunale Novo mesto so okvaro odpravili do 12.ure.

M. K.