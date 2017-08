Nova najemnika koče pri Miklavžu

14.8.2017 | 09:55

Koča pri Miklavžu vabi z novima najemnikoma.

Miklavž - Kočo pri Miklavžu že skoraj dva meseca vodita nova najemnika. To sta Novomeščana Tibor Zajc in Davor Jerin, kljub mladosti izkušena gostinca, ki sta po srednji gostinski šoli delala že marsikje in si nabirala izkušnje tako v kuhinji kot v strežbi.

Ko sta spomladi izvedela, da dosedanja najemnika koče zakonca Kreutz po petih letih odhajata z Miklavža, sta zagrabila priložnost in kandidirala - očitno uspešno. »Bodimo odkriti - imeti svojo gostilno so sanje skoraj vsakega gostinca,« pravita Tibor in Davor, ki ju zdaj ne družijo več le prijateljske vezi, ampak tudi posel.

Davor Jerin in Tibor Zajc

Odkar sta prevzela dom, to je od 23. junija, jima dela ne manjka, a sta zagnana in polna načrtov. Delo sta si nekako razdelila - Davor, ki stanuje na Miklavžu, je glavni v kuhinji in mnogi pravijo, da se pozna, da je bila njegova mama učiteljica kuhanja v gostinski šoli; Tibor, ki se na Gorjance vsakodnevno vozi, pa je prevzel papirologijo in strežbo - pri slednji mu ob vikendih, ko je obiskovalcev več, pomagajo tudi študenti.

DOBRE DOMAČE JEDI

Nova najemnika, ki sta poskusno na Miklavžu leto dni, nato pa upata, da bosta podpisala pogodbo skupaj za pet let, stavita seveda na lepo naravo in mir, ki privabi večino pohodnikov, kolesarjev, planincev, izletnikov in sploh ljubiteljev narave, sama pa se bosta trudila z dobro postrežbo in kulinariko. Ponujata različne jedi na žlico, kot so goveji golaž, vampi, jota in ričet (vse v ličnih lončenih skodelicah). V zimskem času bo v koči mogoče dobiti tudi kak narezek z domačimi suhomesnatimi izdelki, saj jih v bližnji šentjernejski dolini ne manjka.

»Prisegava na lokalno pridelano hrano, kar pomeni, da bi z veseljem nabavljala domačo zelenjavo od malih kmetov in ne v velikih trgovskih centrih. Nasploh bo naša kulinarična ponudba sezonska. Izbira ne bo zelo velika, bo pa gotovo vse dobro, pristno in domače,« pove Tibor in doda, da se med obiskovalci najde tudi kak, ki povpraša po lignjih ipd., a mu mirne duše pove, da takih jedi tu nimajo in jih ne bodo imeli. Tudi pri sladicah sta Tibor in Davor tradicionalna - ponujata domač jabolčni štrudl in šmorn - neverjetno, kako sta všeč tudi najmlajšim obiskovalcem. K hrani se poda tudi dobra vinska kapljica - seveda spet domača. Najemnika sploh ne prodajata tujih pijač.

Koča pri Miklavžu je odprta vse dni v tednu, razen v sredo, in sicer ob četrtkih med 12. uro in 20. uro, vse ostale dni v tednu in tudi ob praznikih pa med 8. uro in 20. uro. Najemnika pripravljata svojo spletno stran, dostopna bosta tudi facebooku.

NA VOLJO TUDI PRENOČIŠČA. NAČRTI.

Lastniki ob stari stavbi gradijo prizidek.

Koča pri Miklavžu, ki ji mnogi rečejo planinski dom, lastniki pa so ga na novo zgradili pred nekaj leti, ima sobo za 60 ljudi, pa tudi prenočišča. Na voljo so manjše sobe in skupni prostori, skupaj vsaj za 25 ljudi oz. za en avtobus. Dom, v katerem je na voljo brezžična internetna povezava, je seveda več kot primeren tudi za šole v naravi. Po besedah novih najemnikov bo od 1. septembra za najem za privatna druženja na voljo tudi bližnji stari, iz kamna zidani dom. Zunanjo nadkrito teraso bodo očistili, dom ima tudi kuhinjo z elektriko, vode pa tam ni. Sicer pa lastniki zraven gradijo prizidek, kjer bodo uredili nekakšno letno kuhinjo oz. pečenjaro (za peko odojka, žar, itd.). Poskrbljeno bo tudi za nove toaletne prostore, na voljo bodo tuši za planince (na žeton), v zgornji sobi pa bodo mogoča kaka predavanja in sestanki.

Tibor Zajc in Davor Jerin se bosta trudila za povezovanje in dobro sodelovanje s šentjernejskimi in novomeškimi društvi ki na Gorjancih pripravljajo različne dogodke, ter šolami. Prav kmalu se npr. obeta prižig kope v organizaciji šentjernejskega Društva Gorjanske košenice. Predvsem pa želita, da se obiskovalci pri njih počutijo sproščeno in umirjeno.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija